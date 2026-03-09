Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır! - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır!

09.03.2026 14:36
Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi antrenmanını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te Liverpool ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

