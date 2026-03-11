Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular - Son Dakika
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
11.03.2026 08:44
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Liverpool maçının canlı yayını sırasında Katar'da ilginç bir olay meydana geldi. Maçı değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, tüm telefonlardan eş zamanlı olarak acil durum uyarı alarmı çaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan GalatasarayLiverpool karşılaşması sırasında Katar'da ilginç bir olay yaşandı. Maçın canlı yayınla izlendiği sırada ülkedeki birçok kişinin telefonunda aynı anda acil uyarı alarmı çaldı.

CANLI YAYINDA HERKESİN TELEFONU ÇALDI

Katar'da bir televizyon programında Galatasaray – Liverpool maçını değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, yayın sırasında tüm telefonlardan aynı anda alarm sesi yükseldi. Acil durum uyarısı nedeniyle stüdyodaki herkesin telefonu eş zamanlı olarak çalmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki şaşkınlık anlarını paylaşarak yorum yaptı. Telefonlara gelen acil uyarının ülkedeki güvenlik sistemi kapsamında gönderildiği belirtildi.

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

