Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray – Liverpool karşılaşması sırasında Katar'da ilginç bir olay yaşandı. Maçın canlı yayınla izlendiği sırada ülkedeki birçok kişinin telefonunda aynı anda acil uyarı alarmı çaldı.
Katar'da bir televizyon programında Galatasaray – Liverpool maçını değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, yayın sırasında tüm telefonlardan aynı anda alarm sesi yükseldi. Acil durum uyarısı nedeniyle stüdyodaki herkesin telefonu eş zamanlı olarak çalmaya başladı.
Yaşanan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki şaşkınlık anlarını paylaşarak yorum yaptı. Telefonlara gelen acil uyarının ülkedeki güvenlik sistemi kapsamında gönderildiği belirtildi.
