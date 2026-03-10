Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi

10.03.2026 23:18
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool'u ağırladı."

Mücadelenin ilk 5 dakikasında Liverpool'un yüksek baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine net pozisyon vermese de topu kullanmakta ve çıkarmakta zorlandı. Baskıyı çabuk atlatan Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan taraf olan "Cimbom" girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. İngiliz temsilcisine de gol izni vermeyen Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın çeyrek finale çıkması için deplasmandaki müsabakada beraberlik yeterli olacak.

Lemina'nın ilk golü en kritik maçta geldi

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32. resmi maçına çıkan Lemina, 7. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü atmış oldu.

Mario Lemina, ayrıca kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Uğurcan, karşı karşıya Ekitike'ye geçit vermedi

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, maçın 65. dakikasında yaptığı kurtarışla takımının skor üstünlüğünü korumasında başrolü oynadı.

Barış Alper Yılmaz'ın orta sahada geri pasında araya giren Hugo Ekitike, Davinson Sanchez'den sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Zamanında çıkarak açıyı kapatan Uğurcan, rakibinin şutunda koluyla müdahale ettiği topun ağlara gitmesini önledi.

Sanchez rövanşta yok

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ile 7 farklı futbolcu mücadeleye sarı kart sınırında çıktı. Bu futbolculardan Sanchez, 90. dakikada sarı kart görerek rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Liverpool'un golü VAR'dan döndü

İngiliz temsilcisinin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 72. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin soldan kullandığı korner sonrasında ceza alanında oluşan karambolde Ibrahima Konate'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren Fransız hakem Jesus Gil Manzano, VAR'daki incelemeyi bekledi.

Gil Manzano, VAR odasındaki vatandaşı Guillermo Cuadra Fernandez'in uyarısıyla monitöre gitmeden pozisyonda elle oynama olduğunu belirterek golü geçersiz saydı.

Sağ bek başlayan Singo, maçı orta sahada bitirdi

Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de sağ bek olarak başlayan Wilfried Singo, yapılan taktik değişikliğin ardından orta saha oynadı.

Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 önde oldukları maçın 77. dakikasında sol açık Noa Lang ile orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kenara alırken, yerlerine Yunus Akgün ve Roland Sallai'yi sürdü.

Bu değişikliğin ardından maça sağ kanat başlayan Barış Alper Yılmaz sol kanada, sağ bek başlayan Singo ise orta sahaya geçti. Sallai sağ bek, Yunus ise sağ kanatta görev yaptı.

İngiliz takımlarına son 6 maçın 5'inde kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez konuk ettiği Liverpool'u aynı skorla geçerek İngiliz takımlarına karşı iyi performansını sürdürdü.

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 maçın 9'unda yenilmedi

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada gösterdiği iyi performansa Liverpool maçını kazanarak devam etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sahasında İngiliz takımlarıyla yaptığı 14 müsabakada 6. galibiyet aldı. Beş müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, 3 de yenilgi yaşadı.

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Liverpool'a karşı iyi performansı sürüyor

Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool ile yaptığı maçlarda iyi sonuç alma geleneğini devam ettirdi.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 4. maçta yine yenilmedi. "Cimbom" rakibini konuk ettiği müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Son 11 iç saha maçında sadece 1 kez yenildi

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 11 iç saha maçında 7. kez kazandı. Galatasaray, bu sürede 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 14 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.

Avrupa'da son 21 müsabakanın 14'ünde bileği bükülmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakanın 14'ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 10'u ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Galibiyet üçlüsü Osimhen'den

Mücadelenin ardından klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Victor Osimhen başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey tribünü önüne giderek kutladı. Omuz omuza veren futbolcular, taraftarlarla marşlar söyledi.

Sevincin ardından iç saha maçlarında klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü taraftarın isteğiyle Osimhen yaptırdı.

Ayrıca maçın son anlarında sakatlanan Osimhen, bitiş düdüğünün ardından bir süre yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibinin müdahala ettiği yıldız santrfor, ayağa kalkarak sevince katıldı.

Okan Buruk, taraftarın isteğini geri çevirmedi

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından tribünleri terk etmeyen taraftarın isteğini geri çevirmedi.

ultrAslan, maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Okan Buruk'un sahaya dönmesi için uzun süre tezahürat yaptı. Taraftarın isteği üzerine sahaya dönen tecrübeli teknik adam, kale arkasına giderek "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratıyla Okan Buruk'u uğurladı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, daha sonra maçın adamı seçilen Mario Lemina'ya tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

