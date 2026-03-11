Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool 'u 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın başında Liverpool daha etkiliydi. Galatasaray, savunmada rakibine net gol fırsatları tanımasa da pas organizasyonlarında zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, oyunu dengeledikten sonra 7'nci dakikada Mario Lemina'nın kafa golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından Galatasaray rakip kalede pozisyonlar üretse de bu fırsatları gole çeviremedi. İlk yarı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tempo oldukça yüksek geçerken, her iki takım da etkili ataklar üretti. Oyunun devamında takım savunmasını iyi yapan Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

LIVERPOOL'U ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ KEZ YENDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. İngiliz ekibine karşı 6'ncı maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, son 3 maçını üst üste kazanarak rekabetteki galibiyet sayısını artırdı. İç sahada rakibine yenilmeyen sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Aynı zamanda Galatasaray, Liverpool'un kulüp tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman mağlubiyeti aldığı ilk takım oldu. (30 Eylül 2025 ile 10 Mart 2026)

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 7'NCİ GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 7'nci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşmasıyla birlikte İngiliz temsilcilerine karşı 27'nci maçına çıktı. Daha önce West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet kaydetmişti. Liverpool'u tek golle mağlup eden Galatasaray, 7'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

AVRUPA'DA EVİNDE ZOR YENİLİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 11 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Liverpool karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada rakiplerini ağırladığı toplam 11 maçta 7'nci galibiyetini elde etti. İki kupada sarı-kırmızılılar toplam 3 beraberlik yaşarken, tek yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık skorla aldı.

MARIO LEMINA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Lemina, 7'nci dakikada attığı kafa golüyle takımını öne geçirdi. Gabonlu orta saha, bu golle birlikte yaklaşık 1 yıl aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı. Mario Lemina son olarak 2 Mart 2025'te, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Kasımpaşa maçında fileleri havalandırmıştı.

DAVINSON SANCHEZ RÖVANŞTA YOK

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Liverpool karşılaşmasının 90'ıncı dakikasında orta alanda Dominik Szoboszlai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Daha önce Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarında da kart gören Sanchez, bu sonuçla toplamda üçüncü sarı kartını almış oldu. Kolombiyalı savunmacı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Liverpool karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Davinson Sanchez'in gördüğü sarı kartın yanlış bir karar olduğunu dile getirdi. Buruk, "Davinson Sanchez'in sarı kartının yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden gösterdiğini çok anlayamadık. Herhalde hiç kimseye sarı kart göstermedim, bir tane sarı kart gösteriyim diye düşündü hakem ama bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Stoper mevkinde kimle oynayacağız bu önem kazanıyor. Düşünüp karar vereceğiz" dedi.