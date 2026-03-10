Galatasaray, Liverpool zaferini coşkuyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Liverpool galibiyetinin sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. İlk olarak futbolcular ve teknik ekip, Kuzey tribününe karşı kol kola girerek taraftarlarla birlikte marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı. Daha sonra taraftarın isteğini kırmayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, üçlü çektirdi. - İSTANBUL