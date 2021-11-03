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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira - Son Dakika

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira

03.11.2021 17:35

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacakları maçta iyi mücadele ederek, kazanmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacakları maçta iyi mücadele ederek, kazanmak istediklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergilediklerini dile getirerek, "Aslında yarın yapmamız gereken, bundan önceki 3 maçta yaptığımız şeyler olmalı. Hem defansif hem de ofansif anlamda. Avrupa Ligi'nde telafisi olmayan maçlara çıkıyorsunuz. Süper Lig'de telafi edebiliyorsunuz ama Avrupa'da telafisi pek mümkün olmuyor. Yarın da bu bilinçle çıkacağız. Hocamız her zamanki gibi bizi en iyi şekilde hazırladı. Defansif anlamda kompakt oynayan bir Galatasaray olacak. İleride de çok yetenekli, gole giden arkadaşlarımız var. Takım olarak savunmada iyi oynayıp, rakibimize şans vermediğimiz zaman hücumda mutlaka golü bulacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa Ligi'nde her maça ayrı motive olarak ilerlemeleri gerektiğini aktaran Marcao, şunları kaydetti:

"Çok uzun vadeli konuşmak anlamsız. Maç maç bakmamız lazım. Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar çok iyi performans göstermiş bir Galatasaray var. Ben ve arkadaşlarım bugüne kadar çıkıp elimizden geleni yaptık ve çok güzel sonuçlar aldık. Burada çok önemli bir parantezi Fatih hocamıza açmamız gerekiyor. Liderimiz, hocamız bütün maçlara bizi çok iyi hazırlıyor. Maçlarda olabilecek her şeyi bize anlattı. Bizi çok iyi çalıştırdığı için onun da meyvelerini sahada yedik. Genç bir takımız, öğrenmeye açık bir takımız. Tecrübeleneceğiz. Fatih hocamızın önderliğinde bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım her maça final gözüyle bakarak, devam ederiz."

Marcao, Spor Toto Süper Lig'de cezalı olduğu dönemde Avrupa Ligi maçlarında oynadığını hatırlatarak, "Bu dönemde Avrupa maçları bana yardımcı oldu. Hem fizik hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçirdim. Bu dönemde başta Fatih hocamız olmak üzere bütün hocalarımız yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Beni en iyi şekilde hazırladılar. Bu da Avrupa maçlarındaki performansıma yansıdı." şeklinde görüş belirtti.

Bir gazetecinin, "Portekiz Milli Takımı'nı tercih edeceğine yönelik iddialar hakkında neler söylemek istersin?" şeklindeki sorusu üzerine Marcao, "Brezilya pasaportum var. Portekiz'de 1,5 sene oynadım. Portekiz vatandaşlığını almanız için 5 seneyi tamamlamanız lazım. Gerçeği yansıtmayan haberler." değerlendirmesinde bulundu. Bu sırada araya giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Biz Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olaya ilişkin soruya da "Bazen kötü olaylar iyi şeyler getirebiliyor. Ben bu olayı böyle değerlendirdim. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam, takımı dışardan izlemem bana bir yönden avantaj sağladı. Kendi analizimi yapma adına bana yardımcı oldu. Bazen kötü şeylerden önemli dersler çıkartılabiliyor. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu." cevabını verdi.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Marcao, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru - Marcao Teixeira - Son Dakika Spor


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