Galatasaray'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. Johan Dahlin'in sakatlığı ve Ricardo Friedrich'in hastalığı sonrası 17 yaşındaki Joakim Persson, Malmö'nün kalesini korumak zorunda kalacak.
Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Friedrich'in durumu ve kaleci kriziyle ilgili, "Kalecimiz Ricardo'nun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Gudjohnsen ise bu hafta sakatlık nedeniyle hiçbir şekilde idmana çıkamadı, Galatasaray maçında olmayacak" dedi.
İsveç'ten Gasetten'in haberine göre Malmö kalesinde 17 yaşındaki kaleci Joakim Persson olacak. Daha önce sadece 1 resmi maçta kaleyi koruyan Persson, uluslararası anlamda ilk tecrübesini yaşayacak. Persson, İsveç Kupası maçında ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı oynadı ve kalesinde 2 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı - Son Dakika
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