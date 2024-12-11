Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı

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Malmö, as kalecisinin sezonu kapatması, yedek kalecisinin de hastalığı nedeniyle Galatasaray maçına 17 yaşındaki kalecisiyle sahaya çıkacak.

11.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:50
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Galatasaray'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. Johan Dahlin'in sakatlığı ve Ricardo Friedrich'in hastalığı sonrası 17 yaşındaki Joakim Persson, Malmö'nün kalesini korumak zorunda kalacak.

"BELLİ DEĞİL"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Friedrich'in durumu ve kaleci kriziyle ilgili, "Kalecimiz Ricardo'nun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Gudjohnsen ise bu hafta sakatlık nedeniyle hiçbir şekilde idmana çıkamadı, Galatasaray maçında olmayacak" dedi.

SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

İsveç'ten Gasetten'in haberine göre Malmö kalesinde 17 yaşındaki kaleci Joakim Persson olacak. Daha önce sadece 1 resmi maçta kaleyi koruyan Persson, uluslararası anlamda ilk tecrübesini yaşayacak. Persson, İsveç Kupası maçında ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı oynadı ve kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray maçı öncesi Malmö\'de kriz çıktı

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Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Serkan Genç:
    ulen heryerden mi kıyak olur yapıcılara 9 16 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Ödeşiriz işte bizde de adam eksik 8 3 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Yapı adamları hasta ediyor kaynak acur medya 6 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    yapı Galatasaray'a... sapı kuşlara... 1 2 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Göklerden gelen bir karar vardır. Ahahaah Fenerliler buna bile ağlıyor. Allah akıl versin 0 0 Yanıtla
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