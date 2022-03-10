Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak. Saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak olan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis DepayGALATASARAY: Pena - Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed
Kaynak: DHA
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