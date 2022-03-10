Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

10.03.2022 21:59
Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak. Saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak olan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis DepayGALATASARAY: Pena - Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed


YORUMLAR
500
Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu Ünlü Oyuncu Galatasaray'ı Barcelona'da Yalnız Bırakmadı Ünlü Oyuncu Galatasaray'ı Barcelona'da Yalnız Bırakmadı

Galatasaray, Barcelona, Camp Nou, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 22:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement