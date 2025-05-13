Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, çarşamba akşamı Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları final maçı öncesi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sakatlık durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağı şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Uğurcan Çakır, "Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur." dedi.
Sözlerine devam eden Uğurcan Çakır, "Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, biz bu kupayı alacağız." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı - Son Dakika
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