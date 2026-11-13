Galatasaray Madeş Mobilya, 6. hafta derbisinde yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

Galatasaray Madeş Mobilya, 6. hafta derbisinde yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, yarın saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. İki takımın da ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunuyor.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray, Efeler Ligi'nde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Rakibi gibi ligde oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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