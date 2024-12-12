Galatasaray-Malmö Maçında İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Galatasaray-Malmö Maçında İlk Yarı 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.

12.12.2024 22:16
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Stat: Yeni Malmö

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez (Dk. 32 Kerem Demirbay), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi

Goller: Dk. 24 Botheim (Malmö), Dk. 43 Jelert (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bolin, Dk. 39 Rieks (Malmö)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.

24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.

30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Malmö Maçında İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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