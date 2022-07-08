Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi - Son Dakika
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Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

08.07.2022 22:21

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen Duplexe Tchamba ile dolduracak. 1998 doğumlu Duplexe Tchamba'nın, Marcao'ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk'un onayı bekleniyor.

Marcao'yu Sevilla'ya veren Galatasaray'ın oluşan boşluğu aynı stratejiyle doldurmak istediği öğrenildi. Marcao'nun Avrupa'nın zayıf bir takımından gelmesi eleştirilere konu olmuş fakat gösterdiği performans sonrası scout ekibi ve transfer komitesi alkışları almıştı.

MARCAO'NUN YERİNİ TCHAMBA DOLDURACAK

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba ile dolduracak. 2018-2019 sezonundan beri kulübe hizmet eden Marcao'nun satışından elde edilecek 12 milyon euroluk bonservis geliri de, kulüplerin devamlılığı için bu tür transferlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖNDERJSKE İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kamerun Milli takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba'nın, Marcao'ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Strasbourg altyapısında yetişen oyuncunun Danimarka temsilcisi Sönderjyske takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemindeydi.

SON KARARI OKAN BURUK VERECEK

1.91 boyundaki solak stoperin, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın takibinde olduğu bilinirken, Kamerun'un Fildişi Sahilleri'yle oynadığı maçı izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından da beğenildiği ve geçtiğimiz ara transfer döneminde takıma kazandırılmasını istediği öğrenilmişti. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk'un onayı bekleniyor.

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Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak
Kaynak: İHA

Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi - Son Dakika
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