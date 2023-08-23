Galatasaray, Marco Verratti transferi için harekete geçti - Son Dakika

Galatasaray, Marco Verratti transferi için harekete geçti

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:13

Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile yaptığı görüşmeler durdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray, İtalyan orta sahayı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Galatasaray'ın Verratti'yi transfer etmek tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile yaptığı görüşmeler durdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray, İtalyan orta sahayı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TALEPLERİ SONRASI GÖRÜŞMELER DURDU

L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Marcao Verratti, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak dünyaca ünlü futbolcunun menajerlerinden yeni talepler gelmesi sonrası Al-Ahli transferi askıya aldı.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAMAYA HAZIR

Bu gelişme sonrası devreye giren Galatasaray'ın Verratti'yi transfer etmek tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri olan futbolcu için kesenin ağzını açacağı iddia ediliyor.

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Paris Saint Germain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Marco Verratti transferi için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Marco Verratti transferi için harekete geçti - Son Dakika
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