Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise üç grup halinde sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı.

Antrenmanın son bölümünde hücum varyasyonları ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Marsilya maçı için yarın saat 10.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Fransa'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını ise TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Velodrome Stadı'nda yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.