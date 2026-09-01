Galatasaray MCT Technic, Hazırlık Maçında Romanya'nın Voluntari Takımını 87-69 Yendi

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2026-27 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya'dan CSO Voluntari'yi 87-69 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta Galatasaray MCT Technic, ilk çeyreği 18-15 geride kapattıktan sonra soyunma odasına 46-33 üstün girdi.

Üçüncü periyot sonunda rakibine 73-45 üstünlük kuran Galatasaray MCT Technic, müsabakadan 87-69 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların Sırp oyuncusu Alen Smailagic, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Galatasaray MCT Technic, 3 Eylül'de Antalya'ya geçerek sezon öncesi kamp çalışmalarına devam edecek.