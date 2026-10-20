Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 yenip B Grubu'nda ikinci kez kazandı - Son Dakika
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Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 yenip B Grubu'nda ikinci kez kazandı

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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti. Böylece Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanmış oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Ritvars Helmsteins (Letonya), Geert Jacobs (Belçika)

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Nikolic 5, Metu 12, Ballo 1, Pierre 2, Robinson 10, Berkan Durmaz 5, Smailagic 16, Buğrahan Tuncer 2, Simpson 17

SIG Strasbourg: Difuidi 16, N'Doye 6, McKoy 11, Hands 13, Alajiki 10, Chenery, Lemoine 21, Mata

1. Periyot: 21-16

Devre: 42-33

3. Periyot: 62-56

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
Sinan ErdemGalatasarayStrasbourgBasketbolFransaSporSon Dakika

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