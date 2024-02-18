Galatasaray, MKE Ankaragücü\'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.
Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
Üst üste 10. galibiyet
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.
Ligde yenilmezliği 14 maça yükseldi
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Kalesini yine gole kapattı
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.
Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.
Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.
Kerem Demirbay ligde de golünü attı
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.
Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
Kazımcan Karataş ıslıklandı
MKE Ankaragücü taraftarı, futbolcuları Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Ara transferde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan, eski takımına karşı oynadığı maçta iyi bir performans ortaya koyamadı.
Genç futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya sebebiyet verdikten ve 3. gol geldikten sonra sarı-lacivertli taraftarlarca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da gollerde hatası bulunan Kazımcan'ı ilk yarının sonunda oyundan çıkardı.
MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alan sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı ve düşme hattıyla puan farkı 1'e düştü.
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