Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Son Dakika

Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Son Güncelleme: 21.08.2023 18:22

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçında düdük çalacak hakem belli oldu. Sarı-kırmızılıların, deplasmanda kozlarını paylaşacağı play-off turu ilk maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçında düdük çalacak hame belli oldu.

HAKEM ANTHONY TAYLOR

Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

MAÇ 23 AĞUSTOS'TA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre,23 Ağustos Çarşamba günü Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

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SON DAKİKA: Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Son Dakika
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