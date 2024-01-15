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Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek sahasındaki başarısını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek sahasındaki başarısını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sahasındaki başarılı performansını sürdürdü. Galatasaray'ın gollerini Victor Nelsson ve Dries Mertens attı. Galibiyetle puanını 51'e çıkaran Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftayı tamamladı. Galatasaray, son 27 maçtır sahasında mağlup olmazken, bu sezon evinde oynadığı 10 maçı da kazandı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, maçta kurtardığı penaltıyla önemli bir rol oynadı. Dries Mertens'in attığı gol ise bu sezonki 5. golü oldu.

Galatasaray, Mondihome Kayserispor\'u 2-1 yenerek sahasındaki başarısını sürdürdü
15.01.2024 - 22:37,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek, sahasındaki başarılı performansını sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Victor Nelsson ve penaltıdan Dries Mertens atarken, konuk takımın golünü ise Aylton Boa Morte kaydetti.

Elde ettiği galibiyetle puanını 51'e çıkartan sarı-kırmızılı takım, haftayı lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapattı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Dries Mertens yaptırdı.

Sahasında 27 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde 10'da 10 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 10 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Muslera penaltı kurtardı

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, maçta kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

İlk yarının son bölümünde Kayserisporlu Bahoken'in ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya çarparak oyun alanı dışına çıktı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Abdülkerim Bardakcı'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

Mertens'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.

Nelsson'un ilk golü

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren Nelsson, ilk iki sezonunda da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Okan Buruk sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens maçın 28. dakikasında topu ağlara gönderirken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyon öncesinde Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu'nun rakibi Joseph Attamah'a faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

Galatasaray cephesinden bu karara tepki gelirken, yoğun itirazlarından dolayı Okan Buruk'a sarı kart gösterildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da sarı kart gördü.

Taraftardan Tete'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada performansını beğenmedikleri Brezilyalı futbolcu Mateus Tete'yi protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Baran Demiroğlu'na bırakan Brezilyalı futbolcuyu ıslıkladı.

Kaynak: AA
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