Galatasaray, Monza'ya Yenildi

Hazırlık maçında İtalya ekibi Monza'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu tür müsabakaların genç oyuncuları görmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sabah maçtan önce antrenman yaptıklarını aktaran Buruk, "Milli oyuncuları bugün değerlendirmedik. Yavaş yavaş onları da içeriye katmaya çalışıyoruz. Genç oyunculara yer verdik. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Genç oyuncular, bu maçlarda oynama fırsatı yakalıyor. Genç oyuncuları bu tür maçlarda görmek önemli oluyor." ifadelerini kullandı.

Fiziksel anlamda en iyi durumda olmadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Çok fazla antrenman yaptık. Buraya gelmeden önce de iki gün çifter antrenman yaptık. Oyuncuların üzerinde bir yüklenme var. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik daha mutlu olacaktık. Maçta özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı." şeklinde konuştu.

Avusturya'da 1 hafta daha kalacaklarını belirten Buruk, "Yüklemeleri artıracağız. Bugün Ismail Jakobs ve Leroy Sane de bize katıldı. Katılmayan sadece Davinson Sanchez kaldı. Sanchez de döndüğümüzde bizimle birlikte olacak. Kadromuzu ve oyuncularımızı hazırlayacağız." dedi.

"Nelsson bence çok iyi bir maç çıkardı"

Okan Buruk, kiralıktan dönen Elias Jelert ve Victor Nelsson'un durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Nelsson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan ve o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Jelert pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı hem de savunma yapmaya çalıştı. Kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra bir sonraki hazırlık maçında kadrolar iyice değişecek. Bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor. Bence Nelsson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi."

Yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun performansına değinen Okan Buruk, "Top kaybı yaptı mı bilmiyorum. Topa genel olarak sahip oldu. Topu öne sürdü. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato Nhaga ile beraber bugün oynadılar. İkisi de zaman zaman oyun kurucu gibi oldu. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Bence tabii ki etrafınızda oynayan oyuncular da burada çok önemli oluyor. Genel olarak Ugochukwu'nun bugünkü performansından çok memnunum. Ugochukwu, topun bizde kalmasını sağladı, topu öne taşıdı. Topu kolay da kaybetmedi. Bu tür oyuncuları öne doğru oynama ve son pasları atma konusunda biraz daha geliştirirsek bizim için çok faydalı olur." değerlendirmesinde bulundu.