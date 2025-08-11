Galatasaray, Morata ile yolları ayırdı

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Morata'nın ayrılığıyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 Euro tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 Euro tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir" denildi. - İSTANBUL
