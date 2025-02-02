Galatasaray Morata'yı Kiraladı

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- Galatasaray, Alvaro Morata'yı açıkladı

İSTANBUL - Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın kiralık olarak transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

32 yaşındaki futbolcunun öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.