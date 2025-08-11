Galatasaray, Myriam Sylla\'yı Transfer Etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Vero Volley Milano takımında forma giyen Myriam Sylla'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan Sylla, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL