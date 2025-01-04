Galatasaray Namağlup: Göztepe'yi 2-1 Yendi

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Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı.

RAMS Park'ta müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada Victor Osimhen penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra baskı kuran konuk ekip, aradığı golü 27. dakikada Romulo ile buldu ve skora denge getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda temposunu artıran Galatasaray, 61. dakikada Yunus Akgün'ün golü ile durumu 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 17. maçında 15. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

Göztepe ise ligde 5. kez mağlup oldu ve 28 puanda kaldı.

Osimhen, Göztepe maçını da boş geçmedi

Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de gollerine devam ediyor.

Müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 12. maçında 10. golüne ulaştı.

Ayrıca Osimhen, Süper Lig'deki son 4 maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

Yunus Akgün'ün gol serisi 4 maça çıktı

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus, son 4 lig maçında da fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'deki 17. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Yunus, ligdeki son dört maçında da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Yunus, lig ve Avrupa olmak üzere toplamda 11 gole ulaştı.

Son 21 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Lucas Torreira'nın golü VAR'dan döndü

Galatasaray'ın Lucas Torreira ile 80. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Kullanılan kornerde Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa Abdülkerim Bardakcı vurdu. Osimhen'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Lis, çizgi üzerinde çeldi. Altıpasa gelen topu Torreira, kafayla ağlara gönderdi.

Pozisyonda gol kararı veren hakem Alper Akarsu, VAR'daki Alper Çetin'in uyarısının ardından Osimhen ofsaytta olduğu için golü iptal etti.

Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek rakibiyle sahasında oynadığı son 10 maçtan galip ayrılmayı başardı.

"Cimbom", daha önceki karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 2-0, 4-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başarmıştı.

Galatasaray, son olarak Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek bu seriyi 10 maça çıkardı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin de gol atmasına engel olamadı.

Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 20 gol yedi.

Göztepe "4 büyükler"den sadece Galatasaray'a kaybetti

Göztepe, bu sezon Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlardan sadece Galatasaray'a mağlup oldu.

İlk olarak konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, ardından Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2, Trabzonspor'u da sahasında 2-1 mağlup etti.

Rakibini 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon "Dört büyükler"den Göztepe'yi yenen tek takım oldu.