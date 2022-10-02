SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar ÖzkanANADOLU EFES: Micic 16, Bryant 12, Beaubois 21, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Egehan Arna, Doğuş Balbay, Buğrahan TuncerGALATASARAY NEF: Bost 5, Ennis 9, Caloiaro 2, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Sadık Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam1'İNCİ PERİYOT: 15-9İLK YARI: 38-333'ÜNCÜ PERİYOT: 51-52 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 yenerek sezona galibiyet ile başladı. Ev sahibi ekipte Beaubois kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Sadık Emir Kabaca 17 sayıyla oynadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Nef: 77-68 - Son Dakika