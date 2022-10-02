Galatasaray Nef: 77-68 - Son Dakika
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Galatasaray Nef: 77-68

02.10.2022 16:53
Galatasaray Nef: 77-68

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar ÖzkanANADOLU EFES: Micic 16, Bryant 12, Beaubois 21, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Egehan Arna, Doğuş Balbay, Buğrahan TuncerGALATASARAY NEF: Bost 5, Ennis 9, Caloiaro 2, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Sadık...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar ÖzkanANADOLU EFES: Micic 16, Bryant 12, Beaubois 21, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Egehan Arna, Doğuş Balbay, Buğrahan TuncerGALATASARAY NEF: Bost 5, Ennis 9, Caloiaro 2, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Sadık Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam1'İNCİ PERİYOT: 15-9İLK YARI: 38-333'ÜNCÜ PERİYOT: 51-52 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 yenerek sezona galibiyet ile başladı. Ev sahibi ekipte Beaubois kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Sadık Emir Kabaca 17 sayıyla oynadı.

- İstanbul
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Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
Kaynak: DHA

Serkan Emlek, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 77-68 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 77-68 - Son Dakika
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