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Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının ardından

26.11.2021 00:44
Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri güzel bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri güzel bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısına, "Kadına şiddete hayır." diyerek başladı.

Olimpik Marsilya'ya ve teknik direktörleri Jorge Sampaoli'ye saygı duyduğunu aktaran Terim, "Başarılı işler yapmış, saygı duyduğum bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. 25 ay sonra ilk kez 4 gol yediler." dedi.

Maçtan önceki basın toplantısında taraftarların takımın performansına olumlu etki edebileceğini söylediğini hatırlatan Terim, şöyle devam etti:

"Taraftarımızla birlik olduğumuzda Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimsenin olmadığını dile getirmiştim. Bu maçta bu oldu. Bu maçtaki futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Az düdük çalan, iletişimi muhteşem olan hakemlerle oynadık. Maç içinde zaman zaman top onlarda daha fazla gibi gözükse de genel hakimiyet bizdeydi. Bu sevindirici. Yüksek tempolu bir maç oldu. Zaman zaman çok başarılı baskı yaptık. Topu kaybettiğimiz anda kazanmada çok başarılıydık. Zaten bugünkü mottomuz, 'Acelemiz yok' idi. Beraberlik de bize yetiyordu ama hiç öyle bir oyun olmadı."

"Son dönemlerin en iyi geçiş oyununu oynadık." diyen Fatih Terim, "Çabuk hücumlarla da çok gol pozisyonuna girdik. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Marsilya ile oynamak kolay değildi. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda Cicaldau ve Berkan, Diagne'nin sağına ve soluna, defans arkasına çok iyi koşular yaptı. Savunma merkezi mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Takım savunmasını 11 kişiyle yaparken de başarılıydık. Evlatlarımın neler yapabildiğini, bunu göremediğimde de üzüldüğümü ve kızdığımı söylemiştim. Bu maçta bunu gördüğüm için çok mutluyum. Bu maçta forma giyen tüm futbolcularımız övgüyü hak ediyor. Bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Gruptan çıkmayı garantiledik. Namağlubuz ve lideriz." diye konuştu.

"Önemli olan gruptan çıkmaktı"

Fatih Terim, önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu, Lazio ile yapacakları son maça da büyük bir avantajla gideceklerini söyledi.

Olimpik Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı grubun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu aktaran Terim, "Lazio ve Marsilya bu grubun en iyi takımlarıydı. Lazio'nun saha avantajı, bizim de puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Roma'da güzel bir maç olacak. Mesele bizim garantilememiz. Şubat veya mart fark etmez ama oradayız. Lider başladık, lider devam ediyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Feghouli ile aramızda samimi bir sevgi ve saygı var"

Fatih Terim, son dönemde performansı yükselen Sofiane Feghouli'nin çok iyi bir profesyonel olduğunu söyledi.

Feghouli'nin iş ve aile yaşantısıyla örnek olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Sofiane Feghouli olacaksınız, hocanız sizi oynatmayacak, hatta bazen hiç ısınmaya bile göndermeyecek ve siz hiçbir şey olmamış gibi ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünüzü belli edeceksiniz ama müthiş bir şekilde çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması gerek. Feghouli gibi oyunculara ömrüm boyunca saygı duydum. Karar benim ama özellikle mental tarafı güçlü olması gereken bir spor yapıyoruz. Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığına gelmiş, Afrika şampiyonluğu yaşamış, birçok ülkede oynamış Feghouli'nin olgunluğu ve profesyonelliği beni çok etkiliyor. Aramızda samimi bir sevgi ve saygı var. Kendisi, 'Muhakkak hocanın bir bildiği var.' diyen bir profesyonel. Her geçen gün daha iyi olacak. Bu genç takımda sahanın içinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız var. Arkadaşlarına da örnek olan bir oyuncu. Feghouli'ye profesyonelliği, karakteri ve futbolu için teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve iyi niyetini bildiğim için ona saygı duyuyorum."

"Bu sezonki en iyi performansımızdı"

Fatih Terim, Olimpik Marsilya karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını söyledi.

Takım olarak gelişeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu maçta oynadığımız futbol, bu sezonki en iyi performansımızdı. Oynamak istediğimiz futbola en yakın performansımızı sergiledik. Bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Aslında güzel goller de yemedik. Direkten dönen top, güzel bir gol olabilirdi. İki gol de güzel değildi. Sevindirici olan çok pozisyona girmemiz. Türkiye Ligi'nde en fazla pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Buna rağmen çok gol yiyip az gol atıyoruz. Bugün onu kırdığımız için, devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, E Grubu son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Grupta 11 puanla namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, 8 puanlı Lazio'ya liderliği kaptırmaması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu 2. bitirecek takım, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla son 32 turu maçı yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının ardından - Son Dakika Spor


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