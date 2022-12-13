Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti

13.12.2022 20:25

Galatasaray, Dünya Kupası arasındaki dördüncü hazırlık maçında da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da hazırlık dönemi tat vermedi. Sarı-Kırmızlılılar oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

ASLAN İYİ BAŞLAMIŞTI

Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ancak İtalyan ekibi maçı erken çevirdi. Lazio'nun golleri ise 11'de Felipe Anderson, 46'da Luis Alberto'dan geldi.

Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti

SON MAÇ FRANSIZ EKİBİYLE

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:

  • Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano
  • Galatasaray 3-4 Villarreal
  • Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
  • Galatasaray 1-2 Lazio
YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti

Galatasaray, tat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti
19:54 EXPO 2028, Malatya'ya vizyon katacak
19:57 Kemal Kılıçdaroğlu partisinin asgari ücret zammı önerisini ince bir göndermeyle paylaştı
19:53 Dünyanın konuştuğu olay! İranlı futbolcu idamla yargılanacak
19:35 Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu?
19:20 Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran EYT mesajı: 2023'e masamızdan bunu kaldırarak gireceğiz
19:13 Beşiktaşlı Josef de Souza'dan çok konuşulacak itiraflar! Ayrılmak istediğini söylemişti
19:09 Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü
18:33 Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
15:28 Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 20:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement