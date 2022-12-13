Galatasaray'da hazırlık dönemi tat vermedi. Sarı-Kırmızlılılar oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ancak İtalyan ekibi maçı erken çevirdi. Lazio'nun golleri ise 11'de Felipe Anderson, 46'da Luis Alberto'dan geldi.
Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:
Son Dakika › Spor › Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti - Son Dakika