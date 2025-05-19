Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Osimhen'in Galatasaray'da kalması durumunda bonservisini almaya ve oyuncuya ücretini vermeye hazır olduklarını, başkanlarının liderliğinde Osimhen'in kalması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

19.05.2025 10:21
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TV100'de Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÜCRETİNİ VERMEYE HAZIRIZ"

Kavukcu, "Bununla ilgili devamlı her yerde farklı yorumlar çıkıyor. Biz Osimhen'e, "Sen bizde kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve sana da ücretini vermeye hazırız." dedik. Türkiye'yi çok seviyor ama hayatın gerçekleri var. Osimhen ne kadar rakama kalacak, ne kadar teklifler geliyor. Bu önemli. Aradaki farkı ne kadar kabul edecek. Ben inanıyorum. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz başkanımız liderliğinde. O kalmak isterse, burada kalması için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEZ"

Açıklamalarına devam eden Kavukcu, "Kalbinde Galatasaray var. Ne kadar farklı takımlar teklif yapsa da mutlaka bizi de tercih edeceği bir rakam olacak diye düşünüyorum. Osimhen de doğal olarak tüm teklifleri görmek istiyor. Bunun için süreç var. Bu süreç bence sezon sonuna kadar netleşir diye düşünüyorum. Gelecek teklifler de netleşir. Kendi kafasında da netleşmesi lazım. Şu anda Galatasaray'a gelmek isteyen çok insan var. Artık Galatasaray çok farklı bir konuma geldi. Galatasaray istedikten sonra kimse kolay kolay elinden alamaz. O gücü de var. Bu güç, başarıyla geliyor. Forma satışı rekor kırıyor. Belki rekor kıracağız dünyada. Biz hiçbir zaman Fenerbahçe'yi takip etmedik. Hiçbir zaman zaman puan puana gitmedik. 3 puan öndeyken de takip etmedik. Transferde de takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. Bizim ekip çok doğru çalışıyor. Önce biz teklif yapıyoruz. Sonra onlar yapıyor. Galatasaray'ın elinden aldım diye bir şey değil bu. Bu sene ocak ayında da Skriniar olayı da açık ve net. Birisi 3 milyon fazla verdi, aldı. Başarı diye bakmamak lazım. Osimhen, farklı bir karakter. Fenerbahçe'yi tercih edeceğine çok inanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları Galatasaray da veriyordur. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Onun üzerine bir pazarlık olacağını düşünüyorum. İnşallah sonunda biz başarılı oluruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımız rahat olsun. Osimhen nasıl geldiyse, burada tutmak için de elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen için, "Daha transfer sezonuna girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyerli bir oyuncu. Her şeyden önce Osimhen'in takımda kalmak istemesi lazım." demişti.

Galatasaray, Osimhen\'e yaptığı teklifi açıkladı

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Son Dakika Spor Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yunus fidan:
    abi bu adamın bonservisini alan Türk takımı batar neyin kafasını yaşıyorsunuz Allah aşkına 8 183 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    niye batsın Yusun Fidan. 60 milyon euroya alsan 3 sene oynatır yine aynı fiyata satarsın. üstelik yabancı sponsorlar da karşılayacak. cuesta 8, amrabat 12, diego carlos 11,samatta 6, al-musrati 11, cengiz 15, jelert 9 vs esas böyle batıyorsun. biçok oyuncuyu toplasan osimhenden daha fazla bonservis veriyorsun ama fayda da alamıyorsun :) 155 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    osimhen morata GS'a gelen her futbolcu ülkemi çok sevip insanları överken, FBye gelenler neler yaşatıyorlar ya üzücü. Koc taraftarını azarlıyor berbat şeyler söylüyor, en-besili kritik maçlarda bi halt yapamayıp dandik maçlarda iki gol attı diye kulağını tutup taraftara fuccukoff diyor yuh :( 62 1 Yanıtla
  • yunus fidan:
    deniz Kemal bütün takımların borçu boyunu aşmış başarı desen hiçbirinde yok dibinde dibine mi insinler dahada bu adam bu ülkeye fazla bunu herkes biliyor Avrupa’da başarı yok oyuncu satma yok birde 75 milyon Euro ya adam mı alacaklar 0 35 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    cin con üçün birini alır anca 1 24 Yanıtla
  • 9jh8ccw44v:
    cin con alir isterse , onlarda ali cengiz oyunlari envayi çesit , para hersekil bulurlar diger gerzeklerde financial fairplay masallari ile hem kendilerini hem de taraftarlarini kandirirlar. 0 0 Yanıtla
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