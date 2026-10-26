Galatasaray, Osimhen'in iki golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Osimhen'in iki golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

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Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenildi. İlk yarıda Osimhen'in 29 ve 44. dakikadaki golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirse de eşitliği sağlayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

İrfan Can gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalarda etkili bir performans ortaya koydu.

Derbi öncesinde ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 gol atan tecrübeli oyuncu, derbide de ağları havalandırmayı başardı.

İlk kez ilk golü kalesinde gördü

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.

İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.

Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.

İlk müdahale 56'da geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuna ilk müdahalesini 56. dakikada gerçekleştirdi.

İlk yarıda takımı soyunma odasına 2-0 yenik giren Kartal, devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Kartal, Levent Mercan ve Mason Greenwood'u oyundan alırken, Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü.

Oppong ilk kez

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, ilk kez derbi heyecanını yaşadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele verdi.

Kaynak: AA
İrfan Can KahveciGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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