Galatasaray\'ın golcüsü Victor Osimhen\'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey adını verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada çifti tebrik ederek bebeğe uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.
OSİMHEN AİLESİNE BEBEK GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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