Galatasaray, PAOK'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, PAOK'u Konuk Ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın PAOK ile karşılaşacak; başarıları dikkat çekiyor.

24.09.2024 12:21
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor.

Anadolu Ajansının UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Türk takımlarının bu kulvardaki performanslarına yönelik hazırladığı dosya haberin ilk bölümünde, lig aşamasında yarın ilk maçına çıkacak Galatasaray'a yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyonundaki ilk maçında yarın Yunanistan Süper Ligi şampiyonu PAOK'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer alacağı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 94 karşılaşmada 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 119 gol gördü.

Sahasında 48. maç

Galatasaray, "Kupa 2"de iç sahada 47 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi takım ünvanıyla mücadele ettiği maçlarda 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda attığı 85 gole karşılık kalesinde 53 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 14 maçta 2 kez kaybetti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 14 maçında sadece 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olimpik Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.

Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 1'ini kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayıp yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda dahil oldu. Bu aşamada Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleyen Galatasaray, birer galibiyet ile yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, gol sayısına göre Avrupa'ya veda etti.

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, PAOK'u Konuk Ediyor - Son Dakika

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