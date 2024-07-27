Galatasaray, Parma'ya 2-0 mağlup oldu

Spor

Galatasaray, Avusturya kampındaki 5. hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Raiffeisen Arena'da İtalyan ekibi Parma ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'ye 11'de görev verdi.

Parma ise Zion Suziki, Woyo Coulibaly, Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Emanuele Valeri, Nahuel Estevez, Simon Sohm, Hernani Azevedo Junior, Ahthony Partipilo, Valentin Mihai Mihaila ve Ange-Yoan Bonny ile başladı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Parma'nın gollerini 42. dakikada Hernani ve 70. dakikada da Dennis Man kaydetti. - İSTANBUL