Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi... - Son Dakika
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi...

07.09.2022 23:24
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi...

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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Kaynak: AA

Milot Rashica, Galatasaray, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi... - Son Dakika
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