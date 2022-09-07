Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi...

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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