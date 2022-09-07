Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Milot Rashica, Galatasaray, England, Spor, Son Dakika

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