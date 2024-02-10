Galatasaray, RAMS Başakşehir\'i 2-0 önde bitirdi

Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ba, Opoku, Dubois, de Souza, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen, Figueiredo, Piatek
Goller: Dk. 25 Barış Alper Yılmaz, Dk. 31 Mertens (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 1 Mertens (Galatasaray), Dk. 36 de Souza (RAMS Başakşehir)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.
41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.
Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.
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