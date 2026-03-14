Galatasaray-RAMS Başakşehir: İlk Yarısı 0-0 - Son Dakika
Galatasaray-RAMS Başakşehir: İlk Yarısı 0-0

14.03.2026 21:10
Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kerem Ersoy

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Ebosele, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Brnic, Selke

Sarı kart: Dk. 28 Ebosele (Başakşehir)

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

Kaynak: AA

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

22:16
21:54
21:50
21:17
19:45
18:54
