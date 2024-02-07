Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma, rondo çalışması, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

07.02.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Antrenman, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement