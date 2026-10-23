Galatasaray, RAMS Park\'taki 18. Fenerbahçe derbisine pazartesi çıkacak

Galatasaray, RAMS Park'taki 18. Fenerbahçe derbisine pazartesi çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın pazartesi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 18. kez karşılaşacak. Bu stadyumdaki önceki 17 derbide Galatasaray 6, Fenerbahçe 5 kez kazandı; 6 maç berabere bitti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, sarı-lacivertliler de 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazartesi günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park'taki 18. Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi, 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Aslantepe'de geride kalan 17 derbide Galatasaray, 6 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 19 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 Süper Lig
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2022-2023 Süper Lig
04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
2023-2024 sezonu
19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2024-2025 sezonu
24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2025-2026 sezonu
26.04.2026 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
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