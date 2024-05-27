Galatasaray, rekorlar kırarak şampiyon oldu - Son Dakika
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Galatasaray, rekorlar kırarak şampiyon oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de kazanılan 24. şampiyonluğun ardından, 'Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk' dedi. Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Buruk, zorlu bir sezonun ardından oyuncularını ve başkanlarını teşekkür ederek, rekorlar kırdıklarını ve gol kralı Icardi'yi tebrik etti.

27.05.2024 03:46
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- Okan Buruk: "Rekorlar kırarak şampiyon olduk"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de kazanılan 24. şampiyonluğun ardından, "Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havalimanı çıkışında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Buruk, "Biraz yorgunuz ama mutluyuz. Çok önemli bir maç kazandık. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluğu yaşadık. Türkiye'de bir ilk. Çok uzun bir süre, 11 ay emek verdik. Hem ligde hem Avrupa'da önemli bir seneydi bizim için. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bize çok destek verdi. Oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptılar. Çok önemli bir başarı, rekorlar kırdılar. 17 maçlık rekor, bir çok rekoru kırdılar. Gol kralı Icardi. Onu da tebrik etmek istiyorum. O da çok önemliydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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