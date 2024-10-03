Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kaldı. Goller Mertens ve Akgün'den.

03.10.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- UEFA Avrupa Ligi: RFS: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kouadio'nun sol kanattan ortasında ön direkte Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu kale önünde Odisharia ağlara gönderdi. 2-2

71. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı içinde topla buluşan Dries Mertens'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğinden yanından dışarı gitti.

76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ondoa'da kaldı.

81. dakikada Dries Mertens'in ceza yayının ilerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ondoa uzaklaştırdı.

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar

RFS: Ondoa, Savanieks (Balodis dk. 46), Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia (Stuglis dk. 90+4), Ikaunieks, Kouadio (Osuagwu dk. 77), Ndjiki (Zelenkovs dk. 26)

Yedekler: Steinbors, Vilkovs, Lemajic, Mares, Kigurs, Silagadze

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Michy Batshuayi dk. 64), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Berkan Kutlu dk. 86), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 77), Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 86), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Halim Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dries Mertens (dk. 12), Yunus Akgün (dk. 38) (Galatasaray), Ikaunieks (dk. 40), Odisharia (dk. 54) Sarı kartlar: Panic, Ikaunieks (RFS), Yunus Akgün, Kerem Demirbay (Galatasaray)

Kaynak: İHA

Galatasaray, Letonya, Olaylar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:27:02. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement