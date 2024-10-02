Galatasaray, RFS Maçına Hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 19.45'te FC RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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