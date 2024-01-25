Galatasaray, Rangers\'ın sol beki Rıdvan Yılmaz\'a imzayı attırıyor

Oktay KUŞÇU:

Yanlış transfer. Sol beke Sacha Boey'in kopyası olması lazım 5-6 maç sonra nasıl göndeririz hesapları yapmaya başlarlar. Boyu kısa, defansı kötü, fizik olarak güçsüz bir adam. İyi olsa zaten Rangers'da oynayabilirdi. Galatasaray'ın aradığı adam değil sadece Türk diye alınıyor ondan sonra Avrupa'da neden başarı gelmiyor diye bir birimize yakınıyoruz!