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Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor

Galatasaray, ara transfer dönemi için Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transferin önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

25.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:19
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Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

İMZA AN MESELESİ

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferini önümüzdeki haftanın sonuna kadar bitirmesi bekleniyor. Angelino ile yolların resmen ayrılmasının ardından süreç hızlanacak.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla 22 resmi maça çıktı. Milli sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Rangers\'ın sol beki Rıdvan Yılmaz\'a imzayı attırıyor
YORUMLAR (3)
  • Oktay KUŞÇU: Yanlış transfer. Sol beke Sacha Boey'in kopyası olması lazım 5-6 maç sonra nasıl göndeririz hesapları yapmaya başlarlar. Boyu kısa, defansı kötü, fizik olarak güçsüz bir adam. İyi olsa zaten Rangers'da oynayabilirdi. Galatasaray'ın aradığı adam değil sadece Türk diye alınıyor ondan sonra Avrupa'da neden başarı gelmiyor diye bir birimize yakınıyoruz! Yanıtla 2 10
  • FATİH ŞAHİN: gs tahminimce 30 sene sonra şampiyonluk sayılarında rakiplerinin 3 katına cıkmıs olur Yanıtla 1 1
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