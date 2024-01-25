Galatasaray, Rangers\'ın sol beki Rıdvan Yılmaz\'a imzayı attırıyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için gün sayıyor.
Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferini önümüzdeki haftanın sonuna kadar bitirmesi bekleniyor. Angelino ile yolların resmen ayrılmasının ardından süreç hızlanacak.
Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla 22 resmi maça çıktı. Milli sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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