Galatasaray, Roland Sallai'yi Transfer Etti

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GALATASARAY, Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, Macar oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken; oyuncunun bonservisi için Alman ekibine 6 milyon Euro, futbolcuya ise 2.5 milyon Euro yıllık ücret verileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."