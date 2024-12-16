Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Tre Fontane Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Hollandalı hakem Shona Shukrula yönetecek.
A Grubu'nda oynadığı tüm maçları kaybeden ve hanesine henüz puan yazdıramayan Galatasaray Petrol Ofisi, sıralamada son basamakta yer alıyor. Son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Roma ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 puanla 3. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Roma ile Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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