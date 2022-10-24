Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu

24.10.2022 10:26

Galatasaray'ın konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı müsabakaya hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, oğlu Ali Yiğit'in Palabıyık'a tepki gösterirken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı.

90+1. DAKİKADA 3 PUAN GİTTİ

11 ve 22. dakikada bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle oyun olarak geriye düşmeye başladı. 90+1. dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tribünler Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Okan Buruk'un eşinden hakem Ali Palabıyık'a olay tepki! Oğlunun gözyaşlarına boğulduğu videoyu paylaştı

ALİ PALABIYIK'A SERT TEPKİ

90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesi sonrası sinirden çıldıran Galatasaray tribünleri, hakem Ali Palabıyık aleyhine tezahüratlarda bulundu.

OKAN BURUK'UN EŞİ DE SESSİZ KALMADI

Hakem Palabıyık'a bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Oğlu Ali Yiğit'in maç sırasında Palabıyık'a tepki gösterdiği ve gözyaşlarına boğulduğu anların görüntülerini paylaşan Nihan Buruk, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye "Hırsız Ali Palabıyık" notunu düşerken birçok Galatasaray taraftarı videonun altına destek mesajı gönderdi.

İşte o mesajlardan bazıları

  • Çocukların duası kabul olur derler haydi inşallah
  • Hemen hemen hemen ligden çekilmelidir hiç bir şampiyonluk bir çocuğun göz yaşlarından değerli değildir
  • Bu çocuğu çok fazla magazine ediyoruz gibi geliyor bana, zarar görmesinden korkuyorum
  • Beni de ağlattı yemin ederim. Ahh kardeşim benim.. Okan hocanın en azından bu sezon arkasında durmalıyız
  • Üzülme Ali.. zafer bizim olacak rahat ol
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: Başakşehir takımını çalıştırırken de aynı hakemler vardı, ama şampiyon oldunuz, demek ki sorun hakemler değil, sorun seyirci ve yönetim baskısı, kötü oynayan oyuncuları haklı çıkarmak için zavallı hakemlere yükleniyorsunuz... Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • Ilyas Ergen: Her gün aynı haber Okan ın oğlu da oğlu.. Rahat Burak’ın çocuğu ağlarsa da gülerse de Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Necati Sarıdağ: Adalet herkese adalet. BASKALARINA ADALETSIZE MEEE SANA YAPILINCA HIR GÜR. CIN CON MANTIGI BÖYLE. BIR GUN ONCE VERILMEYEN IKI PENALTI. TIIISSSS. HAFTA ICI ADALET ADALET DIYENLER NEREDE Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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