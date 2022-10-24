Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu

süleyman hakan gökşen:

Başakşehir takımını çalıştırırken de aynı hakemler vardı, ama şampiyon oldunuz, demek ki sorun hakemler değil, sorun seyirci ve yönetim baskısı, kötü oynayan oyuncuları haklı çıkarmak için zavallı hakemlere yükleniyorsunuz...