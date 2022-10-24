Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı.
11 ve 22. dakikada bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle oyun olarak geriye düşmeye başladı. 90+1. dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tribünler Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesi sonrası sinirden çıldıran Galatasaray tribünleri, hakem Ali Palabıyık aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Hakem Palabıyık'a bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Oğlu Ali Yiğit'in maç sırasında Palabıyık'a tepki gösterdiği ve gözyaşlarına boğulduğu anların görüntülerini paylaşan Nihan Buruk, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye "Hırsız Ali Palabıyık" notunu düşerken birçok Galatasaray taraftarı videonun altına destek mesajı gönderdi.
İşte o mesajlardan bazıları
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un oğlu hakemin tartışmalı kararlarının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika