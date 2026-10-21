Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında 4-2 kazandı - Son Dakika
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında 4-2 kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın golleri Yunus Akgün, Batrakov, Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve Osimhen'den gelirken Lille'in golleri Diaoune'den geldi.

Stat: Pierre Mauroy

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Matej Zunic (Slovenya)

Lille: Berke Özer, Goffi (Dk. 63 Giroud), Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau (Dk. 63 Nianzou), Bentaleb (Dk. 75 Başar Önal), Andre (Dk. 62 Kjaergaard), Bakwa, Haraldsson, Diaoune (Dk. 75 Perrin)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara (Dk. 62 Lemina), Yunus Akgün (Dk. 75 Sane), Batrakov (Dk. 85 İlkay Gündoğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 85 Deniz Gül)

Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 44 Batrakov, Dk. 52 Bentaleb (Kendi kalesine), Dk. 61 Osimhen (Galatasaray), Dk. 8 ve 39 Diaoune (Lille)

Sarı kartlar: Dk. 21 Bentaleb, Dk. 59 Andre, Dk. 89 Perrin (Lille), Dk. 85 Jakobs (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4

64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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