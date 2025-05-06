Galatasaray Şampiyonluğa Yürüyor - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğa Yürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de kadro istikrarıyla şampiyonluğa adım adım ilerliyor.

06.05.2025 11:15
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bu sezon kadro istikrarıyla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligdeki 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan haftalarda 4 puan toplaması durumunda rakibinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı takımın başarısında kadro istikrarı başrolü oynadı. Galatasaray'da bu sezon 34 farklı futbolcu Süper Lig maçlarında forma giydi. Bu futbolcuların 11'i hem ilk 11 çıktığı maç sayısı hem de aldığı süre bakımında takım arkadaşlarına göre daha istikrarlı performans sergiledi.

Kaleci Fernando Muslera, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ile Kaan Ayhan, orta saha oyuncuları Lucas Torreira ile Gabriel Sara, hücum oyuncuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai, sarı-kırmızılı ekibi bu sezon istikrarlarıyla taşıyan isimler oldu.

Bu futbolcular, 15'ten fazla maça ilk 11 çıkıp, bin 500 dakikadan fazla süre alarak takımlarının başarısına katkı verdi.

Okan Buruk'un kadrosu belli

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun genelinde maçlara başladığı ilk 11'lerde çok fazla sürpriz yapmadı.

Buruk, Süper Lig maçlarında kalede sürekli Muslera'yı oynattı. Sezonun ilk yarısında savunmanın sağında Kaan Ayhan'a forma veren Buruk, ikinci yarıda Przemyslaw Frankowski'yi görevlendirdi.

Zorunlu olmadıkça stoper ikilisi Sanchez ve Abdülkerim'i değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, orta sahada Torreira-Sara ikilisini kullandı. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatan Okan Buruk, Yunus'un sakatlık yaşadığı zamanlarda Sallai'ye forma verdi.

Sezonun ilk yarısında Mertens'i 10 numara pozisyonunda görevlendiren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, santrforda ise Osimhen'den vazgeçmedi. Ara transferde Mario Lemina'nın gelmesinin ardından Sara'yı 10 numara pozisyonuna çeken Buruk, 37 yaşındaki Mertens'i dinlendirdi.

İlk yarıda sol bek mevkiinde istikrar sağlamayan Galatasaray, ara transferde Eren Elmalı'nın alınmasıyla bu sorunu da çözdü. Okan Buruk, kadro istikrarını böyle yakaladı.

En istikrarlısı Muslera

Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı. Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 müsabakanın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi.

Ara transferde gelip katkı verenler

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski, takımın değişmezlerinden oldu.

Milli sol bek Eren, transfer edildikten sonra yapılan tüm lig maçlarında forma giydi. Genç futbolcu, süre aldığı 10 müsabakanın 9'una ilk 11'de başladı ve 750 dakika sahada kaldı. Lemina da Eren gibi ikinci yarıdaki 10 maçın tamamında sahaya çıktı. Gabonlu orta saha oyuncusu, 7 kez ilk 11'de yer alırken 630 dakika süre buldu.

Polonyalı sağ bek Frankowski ise transfer edildikten sonra 10 lig maçının 8'inde 621 dakika oynadı. Frankowski, söz konusu maçların tamamına ilk 11 başladı.

Galatasaraylı futbolcuların performansı

FutbolcuMaç sayısıİlk 11Süre (Dk.)
Fernando Muslera31312790
Abdülkerim Bardakcı30302597
Lucas Torreira30272588
Barış Alper Yılmaz30272453
Davinson Sanchez27272361
Gabriel Sara29262226
Victor Osimhen27252116
Yunus Akgün28231935
Dries Mertens31211729
Roland Sallai24161553
Kaan Ayhan26171525
Ismail Jakobs1411914
Eren Elmalı109750
Mario Lemina107630
Berkan Kutlu224625
Przemyslaw Frankowski88621
Elias Jelert195541
Mauro Icardi77528
Alvaro Morata95521
Kerem Demirbay195465
Michy Batshuayi181391
Ahmed Kutucu113324
Victor Nelsson112285
Metehan Baltacı84247
Kerem Aktürkoğlu32174
Leo Dubois22160
Hakim Ziyech51147
Carlos Cuesta32145
Günay Güvenç1190
Derrick Köhn1187
Yusuf Demir6037
Efe akman3017
Berat Luş102
Eyüp Aydın101

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğa Yürüyor - Son Dakika

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