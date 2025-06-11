Galatasaray Şampiyonluğu Edirne'de Kutladı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Edirne'de Meriç Nehri üzerinde kutlama yaptı.

Galatasaray taraftarları, nehir kenarındaki bir tesiste düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından taraftarlar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirdi ve Meriç Nehri'nde tur attı.

Teknelerden havai fişekler atıldığı kutlamaya Galatasaray bayraklarıyla donatılan kancabaş tipi kayıklardaki taraftarlar da katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, etkinlikte yaptığı konuşmada, 25. şampiyonluğu kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek "5. yıldızı şanlı sarı kırmızı formamıza taktık. Rakipler üzgün dolaşırken biz kupamızı şehir şehir dolaştırıyoruz." dedi.

Bahçetepe, yeni sezona güçlü transferlerle başlayacaklarını ifade etti.

Lüleburgaz Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ferhat Türedi de Trakya'daki tüm Galatasaray taraftarlarının kenetlendiğini ve takımlarına destek verdiğini söyledi.

Etkinlik, müzik eşliğinde yapılan kutlamalarla sona erdi.