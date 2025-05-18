Galatasaray Şampiyonluğu İlan Etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon boyunca sahadaki mücadeleleriyle şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Sezon boyunca emek veren oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi de Türkiye Kupası'nı kazandık. Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Sezonun başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcuların takımdaşlığına vurgu yapan Buruk, " Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

"Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi"

Okan Buruk, Galatasaray'ın her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz, belki bu formda, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine final çıkarabilirdik. Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri tabii ki 5. yıldızı kazanmaktı. Beşinci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Buruk'un açıklaması sürerken sarı-kırmızılı futbolcular, basın toplantı odasına geldi.

Tecrübeli teknik direktör ve futbolcular, yaptıkları tezahüratlarla elde edilen şampiyonluğu kutladı.

Bu arada Buruk ve futbolcuların kısa bir süre yaptığı "Okan Buruk istifa" şeklindeki esprili tezahürat da odadaki herkesi güldürdü.