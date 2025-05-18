Galatasaray Şampiyonluğu İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - Trendyol Süper Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Gündoğdu Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu, ligin tamamlanmasına iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ilanının ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü.

İzmir'de Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin büyük meydanlarından biri olan Gündoğdu Meydanı'na akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla sevinçlerini paylaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.