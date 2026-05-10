Galatasaray, Şampiyonluğu Kutlamak için Batman\'da Sokaklarda

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, Batman'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Kentte kutlamaların adresi en yoğun caddeler olurken, binlerce taraftar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla cadde boyunca marşlar söyleyen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu gece boyunca sürdürdü. Araçlardan yükselen korna sesleri ve tezahüratlar şehir merkezinde renkli görüntüler oluştururken, bazı taraftarlar ise yürüyüş yaparak kutlamalara eşlik etti. Güvenlik ekipleri kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde önlem alırken, kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. - BATMAN